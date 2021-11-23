عبده يحيى لمصراوي: عائلتي توقعت هدفي.. وقوة الأهلي في أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد عبده يحيى لاعب غزل المحلة، أن ماحدث خلال مواجهة الأهلي أقل من التوقعات، لافتًا أن فريقه كان يطمح لتحقيق الفوز او التعادل على أقل تقدير.

وقال يحيى في تصريحات خاصة ليلا كورة:" الخسارة أمام الأهلي ليست نتيجة مرضية خاصة اننا كنا في مستوى جيد، ولكن لن نعترض على ما حدث".

وتابع:" من وجهة نظري أرى أن محمد مجدي افشة هو أفضل لاعبي الأهلي، ومن الصعب مراقبته سواء الكرة معه او بدونها، ارى أن أفشة هو الأهلي".

وأوضح "نتمنى أن ننهي الموسم في المربع الذهبي، ووجودنا بالمركز الرابع الآن ليس صدفة، ونسعى للحفاظ على المستوى وعلى مركزنا بالترتيب".

وأتم تصريحاته:" هدفي في شباك الأهلي توقعته عائلتي وأصدقائي قبل المباراة، وبالفعل حدث ما توقعوه وسجلت".

وحقق النادي الأهلي فوزًا قاتلًا على حساب مٌضيفه غزل المحلة، بثلاثة أهداف لاثنين، مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وبهذه النتيجة يكون رصيد الأهلي قد ارتفع إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند ثمان نقاط في المركز الرابع.

ويعد هذا الفوز هو الأول للأهلي على غزل المحلة في ملعبه خلال مباراة اكتملت حتى نهايتها منذ 13 عامًا، عندما تفوق بهدف نظيف عام 2008 بهدف سجله أمادو فلافيو.