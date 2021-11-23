مدرب المحلة يتحدث لمصراوي عن.. "تحذير من عودة" ضد الأهلي.. وأحقية الحصول على ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي

أبدى طلعت محرم، مدرب عام فريق غزل المحلة، رضاه عن أداء لاعبي فريقه خلال مواجهته أمام الأهلي.

وهُزم غزل المحلة، على ملعبه في الثوانِ الأخيرة بنتيجة 3/2 أمام الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وأوضح محرم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز الفني بقيادة محمد عودة قد حذّر اللاعبين قبل المباراة من الكرات الثابتة: "قلنا للاعبين الأهلي لن يخترقنا سوى من الكرات الثابتة فعلينا التركيز، فسبق وفاز أمام المقاولون من ركلة ثابتة".

وتابع مدرب عام فريق غزل المحلة: "كان لنا ركلة جزاء واضحة للاعب الفريق عبده يحيى خلال اللقاء.. أين تقنية الـ VAR?.. وكان لنا في كرة مماثلة أيضًا خلال مباراتنا أمام إيسترن كومباني، ولكن في النهاية الحمدلله على الأداء اليوم أمام الأهلي واللاعبون أدوا تعليمات محمد عودة بنسبة 80%".

وتطرق مدرب عام غزل المحلة في حديثه لمباراته في الجولة السادسة أمام الإسماعيلي، قائلاً: "ستكون رحلة مرهقة على اللاعبين بعدما خضنا مباراة في القاهرة ثم المحلة ثم سنسافر إلى الإسماعيلية ولكننا سنستعد لها جيدًا كباقي المباريات".

وأتم محرم تصريحاته بالتنويه إلى أن مباراة الإسماعيلي ستكون صعبة: "كل مباريات الدوري خلال الموسم الجاري صعبة، والإسماعيلي لم يحصد أي نقطة حتى الآن وليده مباراة غدًا أمام المقاولون كما أن هناك روح جديدة بالفريق من مدير فني وإدارة وهي أمور ستزيد من صعوبة المباراة أيضًا".

ويحل الإسماعيلي يوم غد الثلاثاء ضيفًا أمام نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث.