مدافع المحلة: العودة أمام الأهلي ليست سهلة.. ونطلب العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتبر معاذ الحناوي مدافع غزل المحلة عودة فريقه في النتيجة أمام النادي الأهلي أمرا نادر الحدوث في بطولة الدوري المصري، في لقاء انتهى بفوز الأحمر (3-2) على استاد غزل المحلة.

الأهلي كان متقدما في النتيجة بثنائية نظيفة قبل أن يتعادل المحلة، ليعود الضيوف في اللحظة الأخيرة بهدف التعادل ليقتنص نقاط المباراة بالكامل.

وفي تصريحات لقناة "الحياة" قال الحناوي :"طوال الشوط الثاني كنا في وسط ملعب النادي الأهلي وكنا الطرف الأخطر، يحسب لنا العودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين نظيفين".

وأضاف الحناوي :"نواجه فريق كبير وليس لدينا مشكلة في الخسارة، لكن المهم أن نخسر كرة قدم في الملعب، وليس بطرق أخرى، كان هناك موقف غير سليم في الهدف الثاني للنادي الأهلي".

وتابع مدافع المحلة :"الحكم لم يوقف اللعب رغم سقوط لاعب من فريقنا بعد رمية تماس ولعب الأهلي وسجل هدفه الثاني، رغم أننا في موقف مشابه أبعدنا الكرة من الملعب بسبب سقوط عمرو السولية".

وأنهى الحناوي :"لا أحب التحدث عن التحكيم، لكننا نطلب العدل فقط، لأن مثل هذه الأشياء تتسبب في تعجيز الفريق داخل الملعب".