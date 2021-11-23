مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة إصابة حسام حسن بالصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي أن حسام حسن والتونسي علي معلول ثنائي الفريق يخضعان لآشعة طبية خلال الوقت الحالي لحسم وتحديد حجم إصابتهما التي تعرضا لها خلال مواجهة غزل المحلة بالدوري.

وغادر حسام حسن بعد دقائق قليلة من نزولة الملعب بديلاً لمحمد شريف، بينما خرج معلول من الملعب بمساعدة زملائه عقب نهاية المباراة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن التشخيص المبدئي لحسام حسن هو معاناته من كدمة قوية في الجزء الخارجي للركبة.

وأضاف: "سيتم عمل آشعة رنين للتأكد من طبيعة الإصابة وإزالة أي مخاوف لدى اللاعب نفسه".

وكشف المصدر: "بوادر إصابة حسام حسن بقطع في الرباط الصليبي ليست موجودة، وستثبت نتيجة الفحص الأمر تماماً".

وأتم المصدر قائلا: "التشخيص المبدئي لحالة علي معلول هو معاناته من إجهاد عام، وستحسم آشعة الرنين الموقف".

يذكر أن الأهلي فاز على إستاد غزل المحلة بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل، ليواصل تربعه على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بعد حصد 15 نقطة خلال أول خمس جولات.