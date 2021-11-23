محمود علاء وأوباما ينفيان عبر الخليج 365 قصة "الطفل الباكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى محمود علاء، نجم الزمالك، ما تردد بخصوص تسببه في بكاء طفل من حاملي الكرات في استاد القاهرة الدولي، قبيل مواجهة الفريق الأبيض مع البنك الأهلي في الجولة الخامسة من دوري we المصري، التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء اليوم الإثنين.

وانتشر خبر اشتباك محمود علاء ويوسف أوباما، ثنائي الزمالك، مع الطفل معاذ أحد ناشئي النادي وحامل الكرات في استاد القاهرة ومحاولتهما إخراجه من الملعب قبيل انطلاق مباراة الفريق الأبيض ضد البنك الأهلي.

وقال محمود علاء في تصريحات عبر الخليج 365: "لم أرَ الطفل الذي بكى في الملعب ولم أتحدث معه ولا أعرفه من الأساس".

وأضاف مدافع الزمالك: "تفاجأت بالأخبار والصور المنتشرة عن وجود حديث بيني وبين الطفل، كل هذه الأخبار غير صحيحة".

كذلك قال أوباما في تصريحات عبر الخليج 365: "لا أعلم من أين جاءت قصة الطفل في الملعب، لم أراه ولا أعرفه من الأساس".

يذكر أن الطفل معاذ كان انتقد مستوى محمود علاء ويوسف أوباما في ظهوره مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة "أون تايم سبورتس"، عقب مباراة القمة التي خسرها الزمالك 3-5 أمام غريمه الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري.