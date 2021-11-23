"3 تحركات".. أول قرار من مرتضى منصور بعد عودته لرئاسة نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر المستشار مرتضى منصور، عقد اجتماع لمجلس إدارة القلعة البيضاء المنتخب صباح غدا الثلاثاء، في أول رد فعل منه بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة لرئاسة النادي بدءاً من اليوم.

وقال منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسة المستشار مرتضي منصور أول اجتماع صباح غدا الثلاثاء ".

وأضاف: "يعقد المستشار مرتضي منصور مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في الحادية عشر صباحا بمكتبه في ٤١ ش احمد عرابي بالمهندسين لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك".

وأتم:" المستشار مرتضي منصور سيكون متواجد في نادي الزمالك لمقابلة الأعضاء يوم الخميس الساعة خمسة عصرا".

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، قرارا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة القلعة البيضاء، فى إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري.

ويأتي قرار الوزارة تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.