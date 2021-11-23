كم عدد بطولات الهلال قبل نهائي دوري ابطال اسيا 2021 أمام بوهانج؟

تعرف على عدد ألقاب وبطولات الهلال السعودي قبل خوضه لمباراة نهائي دوري ابطال اسيا 2021 أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

فاز نادي الهلال السعودي بلقب دوري ابطال اسيا 3 مرات قبل خوض مباراة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021.

ويرجع أول تتويج لنادي الهلال في البطولة القارية عام 1992، عندما هزم فريق استقلال طهران الايراني بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 بعد التعادل الايجابي في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1/1، وكانت البطولة تُسمى آنذاك بـ “بطولة أندية آسيا أبطال الدوري”.

وبخلاف تربع نادي الهلال على عرش أندية السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، فيُعد أكثر الأندية السعودية والآسيوية فوزاً بالبطولات بمختلف مسمياتها، إذ تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 64 بطولة، من بينهم 59 لقب كبير.

كم عدد بطولات الهلال السعودي الاسيوية؟

تُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 3 مرات أعوام: (1992، 2000، 2019).

تُوج الهلال بلقب كأس السوبر الآسيوي مرتين عامي: (1997، 2000).

كم عدد بطولات الهلال السعودي الدولية

فاز الهلال بدوري أبطال العرب مرتين عامي: (1994، 1995).

فاز الهلال بكأس الكؤوس العربية مرة واحدة عام: (2000).

فاز الهلال بكأس السوبر العربي مرة واحدة عام: (2001).

فاز الهلال بكأس الخليج العربي للأندية مرتين عامي: (1986، 1998).

كم عدد بطولات الهلال السعودي المحلية؟