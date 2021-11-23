الامارات | سقوط ميرزا يهدي المنصوري أقوى ذهبيات البطولة العربية للدرّاجات

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ميرزا يهدي المنصوري أقوى ذهبيات البطولة العربية للدرّاجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل منتخب الإمارات للدرّاجات على أصعب ميدالية ذهبية في بطولة المضمار بالبطولة العربية المجمعة المقامة حالياً في القاهرة، عقب فوز أحمد المنصوري، أمس، بالمركز الأول في سباق «الأومنيوم» والمكون من أربع مراحل وهي (سكراتش- تيمبو- إقصاء- النقاط) وهو السباق الأولمبي، وشهد السباق تعرض يوسف ميرزا لسقوط مروع ومتعمد لليوم الثاني على التوالي أثناء السباق لكنه عاد للمشاركة قبل نهاية الوقت المحدد له من أجل إبعاد المنافسين عن المنصوري لتتوج الإمارات بأقوى ذهبية في بطولة المضمار.

وقال المدير الفني لمنتخب الإمارات عبدالله سويدان، لـ«الإمارات اليوم»: «إن ذهبية الأومنيوم التي حصلت عليها الإمارات، كانت فيها تضحية من جانب يوسف ميرزا، من أجل تتويج زميله أحمد المنصوري بالميدالية، حيث استطاع إبعاد المنافسين الأقوياء المراقبين له في السباق، إضافة إلى أن أحمد المنصوري كان على قدر المسؤولية، فكانت خطة ذكية جداً، فهنيئاً للإمارات الفوز».

وأضاف: «السباق مر بصعوبات بالغة حيث تعرض يوسف ميرزا لعملية سقوط، لأن جزءاً من خطة السباق تمثل في عملية المراقبة، وهذه المراقبة تزعج الخصم، والمنافس تعمد أن يعرقل يوسف ميرزا، لكنه قام وحرص على العودة إلى السباق سريعاً لفوز المنصوري».

حضر السباق وتتويج الإمارات رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والأمين العام ياسر الدوخي.

من جانب آخر، واصلت البعثة الإماراتية حصد الميداليات الملونة في بطولة المضمار، حيث وصل عدد الميداليات حتى ختام الفترة الصباحية أمس إلى 32 ميدالية ملونة، بواقع تسع ذهبيات، 14 فضية وتسع برونزيات وتختتم اليوم منافسات بطولة المضمار، حيث تبدأ غداً منافسات الدراجات الجبلية في البطولة العربية المجمعة الأولى للدرّاجات.

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