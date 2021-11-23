الامارات | أخطاء صغيرة كلّفت المنتخب نزيف 10 نقاط في الطريق إلى المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء صغيرة كلّفت المنتخب نزيف 10 نقاط في الطريق إلى المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكب خمسة لاعبين أخطاء صغيرة في مشوار المنتخب الوطني بتصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، وأدت إلى نزف الأبيض 10 نقاط مهمة في الجولات الست الماضية، التي لم يحقق فيها الأبيض سوى انتصار واحد على حساب لبنان بهدف نظيف، مقابل ثلاثة تعادلات مع لبنان سلباً ذهاباً، وسورية 1-1، والعراق 2-2، وخسارتين أمام إيران وكوريا الجنوبية بالنتيجة نفسها صفر-1.

ويحتل الأبيض المركز الثالث على ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، فيما يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب بـ16، يليه الكوري الجنوبي بـ14 نقطة، وهما الأقرب لحجز البطاقتين المباشرتين المؤهلتين إلى نهائيات، على أمل أن يبقى الأبيض ثالثاً حتى نهاية التصفيات للتأهل إلى الملحق. وتركزت أبرز الأخطاء المرتكبة في تشكيلة المنتخب في خمسة لاعبين، لسوء التقدير، أو الضغط التكتيكي من الفريق الخصم، أو نتيجة قلة الخبرة، والتهور في الالتحامات، وهم: شاهين عبدالرحمن، عبدالله رمضان، محمد العطاس، علي سالمين، والحارس علي خصيف.

من جهته، عزا المحلل الكروي، خالد عبيد، الأخطاء التي ارتكبها لاعبو المنتخب الوطني في عدد من مباريات تصفيات كأس العالم، إلى قلة التركيز والخبرة لدى البعض منهم، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك لاعبين يفتقدون الخبرة، مثل محمد العطاس، وعبدالله رمضان، وهذان المثالان من اللاعبين بحاجة للخبرة، لتلافي مثل هذه الأخطاء في المباريات المهمة والكبيرة».

وأضاف: «للأسف الأخطاء التي وقعنا فيها كانت في مناطق مهمة ومؤثرة في الملعب، وحينما يفتقد اللاعب تركيزه، ولو للحظات، تكون العواقب مثلما حدث في مباراة سورية على سبيل المثال، حينما لم يتعامل شاهين عبدالرحمن بالصورة المطلوبة مع إبعاد الكرة، ليستقبل على أثارها المنتخب هدف التعادل، وتضيع نقطتان كانتا في المتناول».

والتمس خالد عبيد العذر لعلي خصيف، للخطأ الذي وقع فيه خلال مباراة إيران، مؤكداً أنه «تعرض لضغوط كبيرة في الكثير من أوقات المباراة، فضلاً عن أن حالة الدفاع لم تكن في أفضل عطائها».

وأشار إلى أن «أخطاء اللاعبين ليست هي الأساس في فقدان الفريق عدداً كبيراً من النقاط خلال مرحلة الذهاب من تصفيات كأس العالم، وإنما يتحمل المدرب الهولندي مارفيك جزءاً أكبر، لعدم قراءاته الجيدة للمباريات واختيار التشكيلة التي تتناسب مع كل مباراة».

وأوضح: «الأخطاء من الممكن تصحيحها في المباريات، فمثلاً إذا كان الأبيض قد فاز في أي مباراة، من تلك التي وقعت فيها الأخطاء لما تحدثنا الآن في مثل هذه الأمور».

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