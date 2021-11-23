الامارات | مارفيك يختار قائمة الأبيض لبطولة كأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك يختار قائمة الأبيض لبطولة كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الهولندي فان مارفيك، عن القائمة النهائية للأبيض، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 المقررة في الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً، تم توزيعها على أربع مجموعات، إذ سيلعب المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس وسورية وموريتانيا.

وضمت القائمة النهائية للأبيض 23 لاعباً حسب لائحة البطولة، وهم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، محمد العطاس، وليد عباس، مهند سالم، محمود خميس، ماجد راشد، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله حمد، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، محمد جمعة، خليل الحمادي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت، وسبيستيان تيغالي.

وسيبدأ الأبيض تجمعه في دبي غداً، وسيؤدي حصتين تدريبيتين قبل السفر إلى الدوحة الجمعة المقبل.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سورية في 30 نوفمبر في استاد راس بوعبود، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب موريتانيا في الثالث من ديسمبر على الملعب ذاته، على أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بلقاء منتخب تونس في السادس من ديسمبر.

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