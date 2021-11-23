الامارات | المصرية ساندرا تخسر أمام السلوفاكية بولونا في «دولية الحبتور للتنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية ساندرا تخسر أمام السلوفاكية بولونا في «دولية الحبتور للتنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الافتتاحي لبطولة الحبتور الدولية الـ24 لتنس السيدات، أمس، 12 مباراة بينها ثماني مباريات في الدور التأهيلي، بينما أقيمت أربع مباريات في الفترة المسائية، على ملاعب فندق ومنتجع الحبتور غراند وسبا، فيما تنطلق بطولة الزوجي التي تضم 16 فريقاً اليوم بالتزامن مع منافسات الفردي.

وتأهلت كل من الأوكرانية كاتري بوندارنكو والنمساوية جوليا جريبيثر والبلغارية ايزابيلا شينيكوفا والرومانية ايلونا جورجيانا والروسية أوكسانا سليخميتيفا والإندونيسية الديلا سوتجادي والبريطانية ناكتا بينزوالرومانية اندريا ميتو إلى الدور الرئيس.

وكانت المصرية ساندرا سمير قد دشنت الدور الرئيس للفردي باللعب مع السلوفاكية بولونا هيركوج المصنفة الثامنة على البطولة، واستمرت المباراة أكثر من ساعتين و19 دقيقة، وانتهت بفوز اللاعبة السلوفاكية.

وستواصل ساندرا مشاركتها في البطولة لكن في منافسات الزوجي.

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