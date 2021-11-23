الامارات | 3 فرق تقلّص الفارق مع العربي في دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرق تقلّص الفارق مع العربي في دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلصت أندية البطائح ودبا الفجيرة وحتا فارق النقاط مع العربي «المتصدر»، بعدما تمكنت من الفوز، في وقت تعادل العربي مع دبا الحصن من دون أهداف، في أبرز مشاهد الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأسفرت مباريات الجولة عن فوز البطائح على الجزيرة الحمراء (3-1)، وحتا على فريق ستي (5-1)، ودبا الفجيرة على الذيد (3-صفر)، والتعاون على مسافي (3-1)، والرمس على «غلف إف سي» برباعية نظيفة، وتعادل العربي مع دبا الحصن من دون أهداف.

ويتصدر العربي ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة، يليه البطائح (17 نقطة)، ثم دبا الفجيرة (15 نقطة)، ثم دبا الحصن وحتا ولكل منهما (14 نقطة)، والحمرية (13 نقطة)، والذيد (تسع نقاط)، ثم مصفوت (ثماني نقاط)، و«غلف إف سي» (سبع نقاط)، والرمس (ست نقاط)، والفجيرة ومسافي ولكل منهما (خمس نقاط)، والتعاون (أربع نقاط)، وأخيراً الجزيرة الحمراء و«ستي» ولكل منهما نقطة واحدة.

ومن أبرز مشاهد الجولة عودة فريق حتا بقوة للمنافسة على الصعود للمحترفين، بعد أن حقق ثالث انتصار على التوالي بإشراف مدربه الجديد الجزائري فؤاد بومضل، وأسهم الفوز على ستي (5-1) بإلهاب المنافسة في أعلى الترتيب.

قال مدرب حتا الجزائري فؤاد بومضل لـ«الإمارات اليوم»: «سعيدون لتحقيق الانتصارات الثلاثة، والتي تعكس اللعب بروح الفريق الواحد، ونتطلع للمواصلة بالتركيز والعطاء ذاتهما، لكي يرجع الفريق لمكانته الطبيعية، بفضل دعم إدارة النادي، والهدف استعادة ثقة أسرة النادي بالفريق».

أبرز مشاهد الجولة السابعة

• 700 متفرج آزروا فريق العربي أمام دبا الحصن.

• سجل الرمس أكبر انتصاراته طوال مشاركاته في «الهواة» بتغلبه برباعية على «غلف إف سي».

• حافظ العربي على أطول سلسلة إيجابية من دون خسارة (10 مباريات).

• دبا الفجيرة يعتبر الأفضل دفاعاً، إذ لم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف، وهجومه الأفضل بـ17 هدفاً.

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