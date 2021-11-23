الامارات | لاعبو الوحدة يتغزلون في عقلية غريغوري بعد ثلاثية عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الوحدة يتغزلون في عقلية غريغوري بعد ثلاثية عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغزل لاعبو الوحدة في مدربهم الفرنسي، غريغوري دوفيرينس، عقب الفوز الكبير الذي حققه أمام ضيفه عجمان، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتولى غريغوري، مهمة تدريب الوحدة بشكل مؤقت عقب رحيل الهولندي تين كات، لينجح في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية للوحدة في الدوري، رفعت رصيده إلى 20 نقطة، منفرداً بالوصافة.

وقال المدافع البرازيلي، لوكاس بيمينيا في تصريحات صحافية: «بسبب وجود غريغوري، في قيادة الوحدة، فإننا نشعر كأننا عائلة واحدة، فالمدرب يساعدنا وهو سبب في وضعنا بهذا الترتيب في الدوري، أنا فخور بالفريق، وبهذا المدرب، ونحن متحمسون للغاية أن نستمر على هذا المنوال عقب التوقف».

وقال اللاعب الشاب، منصور الحربي: «إن نجاح المدرب الفرنسي في الاقتراب من اللاعبين ساعد كثيراً على حالة الوئام في العلاقة بين الطرفين، غريغوري، ليس مدرباً للوحدة فقط، لكنه مثل الأخ لجميع اللاعبين».

من جهته، أكد قائد الوحدة إسماعيل مطر، أن «الطريقة التي عبر بها اللاعبون عن فرحتهم بهدف منصور الحربي، وعلاقتهم مع المدرب الفرنسي غريغوري، هي بمثابة رسالة للجميع بأننا نادي الوحدة.. نحن موجودون لدعم المدرب واللاعبين الصاعدين ليس بالكلام فقط، وهم يعلمون هذا الشيء، وهناك أشياء لا يتم ذكرها في وسائل الإعلام، هناك أشياء إيجابية تحدث في الوحدة، أكبر من الفوز في مباراة».

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