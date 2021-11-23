الامارات | المطوع والدرمكي يتنافسان لكسب 17 صوتاً في انتخابات اتحاد الطائرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن المطوع والدرمكي يتنافسان لكسب 17 صوتاً في انتخابات اتحاد الطائرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه 17 نادياً تمثل عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، لصندوق الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم بفندق ماريوت الجداف في دبي، لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للدورة الجديد 2020-2024، في سباق انتخابي انحصر بين مرشح نادي النصر، الدكتور أحمد المطوع، ومرشح نادي العين عبدالله الدرمكي، عقب اعتذار مرشحة نادي الوصل، الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عن الاستمرار.

ووفقاً للتعميم الذي تسلمته «الإمارات اليوم» فإن اجتماع لجنة الانتخابات الذي عقد الأسبوع الماضي اعتمد حق التصويت لـ17 نادياً، بينما منح ناديي الظفرة وأبوظبي للسيدات حق الحضور، لكن مع عدم التصويت.

ويتوقع أن تكون العملية الانتخابية سريعة في حالة اكتمال النصاب، وذلك لأن الاقتراع سيكون فقط على منصب الرئيس، بعد فوز جميع المرشحين للمناصب الأخرى بالتزكية، وهم على موقع العضوية: عبدالله الدحيل «شباب الأهلي»، عوض المنصوري «بني ياس»، الدكتور باسم النقبي «خورفكان»، علي سالم المانع «الجزيرة»، علي بن تميم «اتحاد كلباء»، عبدالعزيز السلمان «حتا»، أسامة قرقاش «الوحدة»، جمال المطروشي «عجمان»، ومنصور الكتبي «مليحة» في مقعد الشباب، ونورا محمد الحمر «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة» في المقعد النسائي.

وستنطلق العملية الانتخابية في حال اكتمال النصاب، بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، فيما ستتأجل لمدة ساعة واحدة فقط حال عدم اكتمال النصاب، وسيكون الاقتراع سرياً، وفي حال تساوي المرشحين ستتم إعادة العملية مرة ثانية وصولاً للقرعة حال استمرار تعادل المرشحين في عدد الأصوات.

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