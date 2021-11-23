الامارات | فتح باب التطوع لمونديال السباحة ومهرجان أبوظبي للألعاب المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التطوع لمونديال السباحة ومهرجان أبوظبي للألعاب المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي فتح باب التطوع والمشاركة في دعم العمليات التنظيمية لمنافسات بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً)، ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، اللذين يقامان في الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر في جزيرة ياس.

وقال بيان صحافي: «دعا مجلس أبوظبي الرياضي الراغبين في التطوع ممن تبلغ أعمارهم 16 سنة فما فوق، للتسجيل وخوض فرص التطوع التي لا تتطلب خيارات توافر خبرات سابقة، من أجل الحصول على فرصة تقديم الدعم للحدث الرياضي، حيث تشمل الأدوار التطوعية المتاحة مساعدة الرياضيين والمنظمين أثناء تنظيم منافسات المهرجان والبطولة، والعمل على تلبية احتياجات وسائل الإعلام، ضمن المركز الإعلامي، والقيام بالأعمال اللازمة في موقع الحدث، وغيرها من الأعمال المتنوعة».

ويمكن للمتطوعين طلب الترشح للمشاركة عن طريق برنامج المتطوعين، التابع لمجلس أبوظبي الرياضي، وبرنامج المارشال الإماراتي، واتحاد الإمارات للسباحة، بالإضافة إلى أندية السباحة، كما يمكن للراغبين في الانضمام إلى فريق التطوع تسجيل اهتمامهم عبر الموقع الإلكتروني: www.volunteers.ae.

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