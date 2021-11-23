الامارات | هيلمان: الوصل نجح في العودة أمام الظفرة بعزيمة 10 رجال

شكرا لقرائتكم خبر عن هيلمان: الوصل نجح في العودة أمام الظفرة بعزيمة 10 رجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوصل، البرازيلي، أودير هيلمان في مؤتمر صحافي، إن الفريق تأثر بالنقص العددي المبكر أمام الظفرة، أول من أمس، لكنه مع ذلك نجح في العودة لأجواء المباراة بتسجيل هدفين بعزيمة اللاعبين المتبقين داخل الميدان، وخرجوا بالتعادل في 2-2 في الأخير.

وأوضح: لقد تأثرنا بالطرد المبكر للمدافع حسن إبراهيم، ولكننا بذلنا مجهوداً مضاعفاً للتعادل.

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