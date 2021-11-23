الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوز

قال إداري نادٍ استعاد نغمة الانتصارات في دوري الدرجة الأولى للاعبي الفريق كلاماً مفاده أنهم كانوا قادرين على الفوز منذ الجولة الأولى، وأنهم تأخروا بذلك، وعليهم التمسك بالأمل، رغم البداية المتأخرة.

استغراب

استغرب إداري فريق الحضور الجماهيري البارز والنادر للفريق المنافس، قائلاً «خضنا المباراة وكأنها مباراة الصعود، بسبب تشجيع جمهور المنافس».

استغناء

تنوي شركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين، الاستغناء عن مدافعها المخضرم خلال الانتقالات الشتوية، أو في نهاية الموسم الجاري، بعد أن خرج من حسابات المدرب الأجنبي، واستعان بأكثر من لاعب في مركزه نفسه، أبلو بصورة حسنة في المباريات الأربع الأخيرة للفريق.

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