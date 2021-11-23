الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 نوفمبر 2021
نهائي دوري أبطال آسيا
الهلال - بوهانغ 20:00
دينامو كييف - بايرن ميونيخ 21:45
فياريال - مانشستر يونايتد 21:45
برشلونة - بنفيكا 00:0
يونج بويز - أتلانتا 00:00
مالمو - زينيت 00:00
تشيلسي - يوفنتوس 00:00
إشبيلية - فولفسبورغ 00:00
ليل - ريد بول 00:00
المقاولون - الإسماعيلي 19:30
فيوتشر - إنبي 22:00
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