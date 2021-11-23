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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 نوفمبر 2021

نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال - بوهانغ 20:00

دينامو كييف - بايرن ميونيخ 21:45

فياريال - مانشستر يونايتد 21:45

- بنفيكا 00:0

يونج بويز - أتلانتا 00:00

مالمو - زينيت 00:00

- يوفنتوس 00:00

إشبيلية - فولفسبورغ 00:00

ليل - ريد بول 00:00

المقاولون - الإسماعيلي 19:30

فيوتشر - إنبي 22:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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