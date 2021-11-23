الامارات | منتخب الشباب يواجه الأردن في «غرب آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الأردن في «غرب آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشّن المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003، اليوم، مشاركته في بطولة ايرثلينك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب، حين يواجه نظيره منتخب الأردن، على استاد فرانسوا حريري في مدينة أربيل العراقية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ويسبق مباراة المنتخب لقاء يجمع منتخب سورية مع نظيره اللبناني ضمن المجموعة ذاتها.

واستعد الأبيض الشاب لمواجهة اليوم بأداء حصتين تدريبيتين على أحد الملاعب الفرعية، حرص خلالها الجهاز الفني للمنتخب على الوقوف على جاهزية المنتخب واللاعبين، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها غداً مباراته الافتتاحية في البطولة.

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