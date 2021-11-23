رسميا.. وزارة الرياضة تعيد مرتضى منصور ومجلسه لإدارة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، قرارا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة القلعة البيضاء، فى إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري.

ويأتي قرار الوزارة تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن القرار جاء لصون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار الكيان في السنوات الأربع المقبلة.

وستتابع الوزارة، كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة، الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان على استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك.