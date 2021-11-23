شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 22 نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 22 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية ، عمومية اتحاد الكرة تطالب بإبعاد اللجنة الثلاثية عن الإشراف على الانتخابات ، الأهلى يهزم غزل المحلة 2/3 بروح +90 ويعتلى قمة الدورى.. صور، الزمالك يضع نقطة فى رصيد البنك الأهلى بعد تعادل مثير بالدورى 1 - 1.
الزمالك يضع نقطة فى رصيد البنك الأهلى بعد تعادل مثير بالدورى 1 - 1
فرط فريق الزمالك في نقطتين ثمينتين بالتعادل المثير أمام البنك الأهلى، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
الأهلى يهزم غزل المحلة 2/3 بروح +90 ويعتلى قمة الدورى.. صور
حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
عمومية اتحاد الكرة تطالب بإبعاد اللجنة الثلاثية عن الإشراف على الانتخابات
طالب أندية الجمعية العمومية من اتحاد الكرة وضع بند بإسناد الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة إلى لجنة الانضباط والاستئناف بتولى إدارة العملية الانتخابية بدلا من اللجنة الثلاثية.
إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية
قرر محمود البنا حكم مباراة سموحة وطلائع الجيش إلغاء المباراة التى كان مقررا إقامتها بعد قليل، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى لسوء الأحوال الجوية.
إصابة إبراهيم نور الدين بكورونا واستبعاده من بطولة كأس العرب
أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، استبعاد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى من بطولة كأس العرب المقرر لها 1 ديسمبر المقبل بسبب إصابته بفيروس كورونا. وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أصيب إبراهيم نور الدين بفيروس كورونا بشكل مفاجئ أثناء قيامه بإجراء مسحة قبل السفر للدوحة للمشاركة فى كأس العرب".
كأس العرب تتزين بخريطة الوطن العربى من الذهب الخالص.. صور
كشف منظمو بطولة كأس العرب عن الكأس التى من المرتقب أن يتوج بها أحد المنتخبات العربية المشاركة فى البطولة، والتى تنطلق فى 30 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
هل يتم إلغاء الدوري وكأس مصر هذا الموسم؟.. عامر حسين يجيب
أكد عامر حسين، عضو رابطة الاندية المحترفة ، أن الرابطة ليست مسئولة عن بطولة كأس مصر ولم تعلن إلغاءها، وقال عامر حسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الناس بتقول إنى قلت كأس مصر هيتلغى الموسم ده، وهذا مش حقيقى، رابطة الأندية مسئولة فقط عن الدورى الممتاز وكأس الرابطة فقط، وليس هناك لها شأن بأى بطولات أخرى".
160 ألف دولار تعرقل مشاركة مصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال
تسببت الغرامة المالية الموقعة على مصر بعد أزمة إيقاف منتخب رفع الأثقال فى عرقلة مشاركة المنتخب المصرى فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأوزبكستان فى الفترة من 7 ديسمبر إلى 17 من نفس الشهر .
بيراميدز يقسو على إيسترن كومباني بثلاثية فى الجولة الخامسة بالدورى
حقق فريق بيراميدز فوزا مهما وسهلا على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري، أحرز اهدف بيراميدز كل من على جبر فى الدقيقة 36 وعبد الله السعيد فى الدقيقة 47 وإبراهيم عادل فى الدقيقة 71 من عمر المباراة.
مفاجأة.. الأهلي يُخطط لقيد النيجيري أجايى فى الشتاء بقرار موسيماني
فى مفاجأة من العيار الثقيل، أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن هناك مقترحاً لقيد النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق المقيد حالياً فى قائمة الانتظار بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بفرمان من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، والذى أكد أن اللاعب قد يكون له دور معه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يزال يشارك فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل منتظم ويظهر بشكل جيد.