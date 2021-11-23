شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن حصول أكرم توفيق على لقب "نسر" مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أكرم توفيق، ظهير أيمن النادى الأهلى، لقب "نسر" مباراة الأهلى مع فريق غزل المحلة، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدورى.

ونشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى على موقع "فيس بوك"، صورة أكرم توفيق معلقا عليها: "نسر المباراة هو لاعبنا أكرم توفيق.. استمر".

حقق فريق الكرة بالنادى الأهلى فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى، محمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول فيما سجل عبده يحيى للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ فى مرمى الأهلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلى قمة الدورى، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل فى المركز الرابع.