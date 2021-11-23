شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية، عمومية اتحاد الكرة تطالب بإبعاد اللجنة الثلاثية عن الإشراف على الانتخابات، الزمالك يضع نقطة فى رصيد البنك الأهلى بعد تعادل مثير بالدورى 1 - 1.

الأهلى يهزم غزل المحلة 2/3 بروح +90 ويعتلى قمة الدورى.. صور

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يضع نقطة فى رصيد البنك الأهلى بعد تعادل مثير بالدورى 1 - 1

فرط فريق الزمالك في نقطتين ثمينتين بالتعادل المثير أمام البنك الأهلى، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

عمومية اتحاد الكرة تطالب بإبعاد اللجنة الثلاثية عن الإشراف على الانتخابات

طالب أندية الجمعية العمومية من اتحاد الكرة وضع بند بإسناد الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة إلى لجنة الانضباط والاستئناف بتولى إدارة العملية الانتخابية بدلا من اللجنة الثلاثية.

إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر محمود البنا حكم مباراة سموحة وطلائع الجيش إلغاء المباراة التى كان مقررا إقامتها بعد قليل، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى لسوء الأحوال الجوية.

160 ألف دولار تعرقل مشاركة مصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال

تسببت الغرامة المالية الموقعة على مصر بعد أزمة إيقاف منتخب رفع الأثقال فى عرقلة مشاركة المنتخب المصرى فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأوزبكستان فى الفترة من 7 ديسمبر إلى 17 من نفس الشهر . إصابة إبراهيم نور الدين بكورونا واستبعاده من بطولة كأس العرب أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، استبعاد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى من بطولة كأس العرب المقرر لها 1 ديسمبر المقبل بسبب إصابته بفيروس كورونا. وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أصيب إبراهيم نور الدين بفيروس كورونا بشكل مفاجئ أثناء قيامه بإجراء مسحة قبل السفر للدوحة للمشاركة فى كأس العرب".

بيراميدز يقسو على إيسترن كومباني بثلاثية فى الجولة الخامسة بالدورى

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما وسهلا على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري، أحرز أهداف بيراميدز كل من على جبر فى الدقيقة 36 وعبد الله السعيد فى الدقيقة 47 وإبراهيم عادل فى الدقيقة 71 من عمر المباراة.