شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. وزارة الرياضة تصدر قراراً بعودة مرتضي منصور ومجلسه لإدارة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم، قراراً بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة النادى، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما جاء القرار حرصاً من وزارة الشباب والرياضة علي صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار كيان نادي الزمالك في الأربع سنوات المقبلة.

وستتابع الوزارة كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان علي استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك.

وجاء نص قرار وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

يُنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من أثار إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي، والمدير المالي من إدارة شئون النادى مع ما يترتب على ذلك من أثار على أن يتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات المقررة فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخص

وفى سياق متصل تتوجه وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لجميع اعضاء اللجان التى تولت إدارة شئون نادى الزمالك خلال الفترة السابقة مثنيا على جهودهم واخلاصهم فى سبيل خدمة النادى العريق وحرصهم على استقرار النادى وكافة شئونه.