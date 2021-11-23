شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 16 ميدالية بالبطولة العربية للمضمار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر بـ8 ميداليات ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات، في اليوم الثالث (قبل الأخير) من منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، والتي تقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة وتختتم غدا بمشاركة 17 دولة، تحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وأسفرت نتائج اليوم الثالث عن النتائج التالية:

فازت لاعبة منتخب مصر حبيبة عليوة بالميدالية الذهبية لسباق الإقصاء لفئة الشابات، وتُوجت اللاعبة المصرية مريم عاصم بالميدالية الفضية، وحصدت المغربية سهام بربوش الميدالية البرونزية.

وفي سباق ماديسون لفئة الإناث فازت لاعبة منتخب مصر ابتسام زايد بالميدالية الذهبية، وتوجت لاعبة الفراعنة ندى إبراهيم بالميدالية الفضية، وحصدت المغربية حكيمة بغراوي الميدالية البرونزية.

وفي سباق الاسكراتش لفئة الشباب فاز لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالميدالية الذهبية، وتوج المغربي محمد الصنبولي بالميدالية الفضية، والجزائري صلاح الدين أيوبي شرقي بالميدالية البرونزية.



وفي سباق الـ500 متر لفئة الإناث فازت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وحصدت مواطنتها شيخة عيسى الميدالية البرونزية.

وفي سباق الاسكراتش لفئة الإناث فازت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد بالميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وحصدت الجزائرية ليديا قاسمي الميدالية البرونزية.

وفي سباق ال500 متر لفئة الشابات فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمود بالميدالية الذهبية، وتوجت الجزائرية نسرين حويلي بالميدالية الفضية، وفازت المصرية مريم عاصم بالميدالية البرونزية.



وفي سباق الإقصاء لفئة الإناث فازت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد بالميدالية الذهبية، وتوجت الجزائرية ليديا قاسمي بالميدالية الفضية، وحصدت الإماراتية شيخة عيسى الميدالية البرونزية.



وفي سباق السرعة لفئة الشباب فاز اللاعب السعودي عبد العزيز الدريع بالميدالية الذهبية، وتوج لاعب منتخب مصر يوسف شريف بالميدالية الفضية، وحصد السعودي عبد العزيز القطان الميدالية البرونزية.

وفي سباق النقاط لفئة الكبار فاز اللاعب الإماراتي يوسف ميرزا بالميدالية الذهبية، وتوج لاعب منتخب مصر عاصم الحسيني بالميدالية الفضية، وحصد المغربي أشرف الدغمي الميدالية البرونزية.

وفي سباق النقاط لفئة الشباب فاز الجزائري أيوب فركوس بالميدالية الذهبية، وتوج السعودي عزام العبد المنعم بالميدالية الفضية، وحصد لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي الميدالية البرونزية.



وفي سباق السرعة لفئة الرجال توج ثنائي منتخب مصر حسين ناصر وأحمد السنفاوي بالميداليتين الذهبية والفضية على الترتيب، وحصد الإماراتي محمد المنصوري الميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفردية لفئة الشباب فاز الجزائري صلاح الدين أيوبي شرقي بالميدالية الذهبية، وتوج السعودي عزام العبد المنعم بالميدالية الفضية، وحصد لاعب منتخب مصر بجاد شريف الميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الكبار فاز الجزائري لطفي تشمباز بالميدالية الذهبية، وتوج المغربي أشرف الدغمي بالميدالية الفضية، وحصد الإماراتي سيف معيوف الميدالية البرونزية.