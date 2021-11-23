جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين

القاهرة - سامية سيد - انفرد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد انتهاء مواجهات اليوم الاثنين 22 نوفمبر الجاري في الجولة 5.

تعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليبتعد الفارس الأبيض عن غريمه التقليدي الأهلى بخمس نقاط كاملة عقب مرور 5 جولات من المسابقة.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيدا، وتعادل في آخر، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ستة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها، وتعادل في مباراة أخرى، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

سجل هدف التقدم محمد هلال هداف البنك الأهلى بالدوري في الدقيقة 16، وتعادل أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.