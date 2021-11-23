شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 22 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الزمالك يضع نقطة فى رصيد البنك الأهلى بعد تعادل مثير بالدورى 1 - 1، أشرف بن شرقي وشيكابالا يؤازران لاعبي الزمالك أمام البنك الأهلي .

أشرف بن شرقي وشيكابالا يؤازران لاعبي الزمالك أمام البنك الأهلي

حرص أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي بالدوري.

الزمالك يضع نقطة فى رصيد البنك الأهلى بعد تعادل مثير بالدورى 1 - 1

فرط فريق الزمالك في نقطتين ثمينتين بالتعادل المثير أمام البنك الأهلى، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكيل معروف يوسف: أزمتنا مع الزمالك تجددت وسنعود للمحكمة الرياضية

فجّر أسامة فرحات، وكيل اللاعب معروف يوسف، مفاجأة جديدة بشأن مستحقات لاعبه لدى نادي الزمالك، والتي كانت في طريقها للانفراجة في الفترة الماضية.

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلى من المدرجات

يتواجد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، في مقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.