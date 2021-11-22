وزارة الشباب والرياضة تصدر قرارا بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، قرارا بعودة مرتضى منصور ومجلسه إلى نادي الزمالك.



وسيتسلم مرتضى منصور رئاسة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادًا للدعوة لإقامة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قررت إقالة مجلس مرتضى منصور، في نهاية نوفمبر من العام الماضي، بداعي وجود مخالفات مالية، قبل أن يحصل مرتضى منصور على حكم قضائي بعودته لمنصبه.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب باستقالتها يوم أمس الأحد.