شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء وأوباما عن أزمة إخراج الناشئ من مباراة البنك الأهلى: أقسم بالله ما نعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق محمود علاء ويوسف أوباما، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الصور التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للناشئ معاذ لحظة بكائه بداعي تعمد اللاعبين إخراجه من أرض الملعب؛ بسبب تصريحاته السابقة عن علاء وأوباما.

وأكد اللاعبان، في تصريحاتهما لـ"الخليج 365"، أن هذا الحديث عار تمامًا من الصحة، وأن تلك الواقعة لم تحدث من الأساس، وقالا: "أقسم بالله ما نعرفه، ولو شفناه في أي مكان مش هنعرفه أصلا، وكل ما يقال كذب وليس له أساس من الصحة".