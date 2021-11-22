شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء وأوباما عن أزمة إخراج الناشئ من مباراة البنك الأهلى: أقسم بالله ما نعرفه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
علق محمود علاء ويوسف أوباما، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الصور التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للناشئ معاذ لحظة بكائه بداعي تعمد اللاعبين إخراجه من أرض الملعب؛ بسبب تصريحاته السابقة عن علاء وأوباما.
وأكد اللاعبان، في تصريحاتهما لـ"الخليج 365"، أن هذا الحديث عار تمامًا من الصحة، وأن تلك الواقعة لم تحدث من الأساس، وقالا: "أقسم بالله ما نعرفه، ولو شفناه في أي مكان مش هنعرفه أصلا، وكل ما يقال كذب وليس له أساس من الصحة".
وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليبتعد الفارس الأبيض عن غريمه التقليدي الأهلى بخمس نقاط كاملة عقب مرور 5 جولات من المسابقة.
بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد، وتعادل في آخر، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ستة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها، وتعادل في مباراة أخرى، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.
سجل هدف التقدم محمد هلال هداف البنك الأهلى بالدوري في الدقيقة 16، وتعادل أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.