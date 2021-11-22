شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته فى الثالثة عصر غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض التدريبات الجماعية للفريق غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين يرفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثامن.