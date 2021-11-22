شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يتسلح بـ20 لاعبا فى قائمة فيوتشر لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، قائمة الفريق، التي تستعد لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد السلام.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي

خط الظهر: سعد سمير، محمد عبد المنعنم، محمود مرعي، جوزيف جوناثان، طارق طه، أشرف مجدي.

خط الوسط: كريم نيدفيد، ناصر ماهر، محمد فاروق، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، غنام محمد، مصطفى البدري، عربي بدر، محمد رضا، عمر صلاح.

الهجوم: مروان محسن.