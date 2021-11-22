كارتيرون: حزين للتعادل مع البنك الأهلى ولكن ضياع نقطتين ليس نهاية العالم

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حزنه بسبب التعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري، موضحا أن الفريق تلقى هدفا من خطأ شخصي، مشددا على أن التعادل وفقدان نقطتين ليس نهاية العالم.

وقال المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "صنعنا أكثر من فرصة محققة ولكن في النهاية سجلنا التعادل فقط، وخروج سيف جاء بسبب عدم قدرة الفريق على الهجوم بشكل أكبر، في ظل فقدانه للكرة وعدم وصول الكرة له في أوقات كثيرة وبالفعل تعادلنا عقب خروجه".

وأوضح كارتيرون أن بداية المباراة كانت جيدة للأبيض ولعب الفريق في وسط الملعب، ولكن في الشوط الثاني اعتمد الزمالك على الأطراف ونجح في التعادل وصنع العديد من الفرص المحققة.

وأكد المدير الفني للزمالك أن الفترة الحالية صعبة خاصة بعد نهاية الموسم الماضي، مضيفا أن الزمالك لم يؤد بأفضل شكل في اللقاء وكانت تنقصه أوراق هجومية، مثل عمر السعيد وأشرف بن شرقي وشيكابالا، موضحا أنه إذا كان مصطفى فتحي سجل الفرصة التي سنحت له في الدقائق الأخيرة لاختلفت الأمور.

وأوضح كارتيرون أنه سيطمئن على حالة زيزو بعد الإصابة، مشددا على أنه كان يشعر بأن الزمالك قادر على التسجيل في الوقت الأخير ولكن للأسف زيزو لم يستكمل للنهاية بسبب الإصابة.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين يرفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثامن.