شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء من الـVAR الأبرز فى لقاء الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * البنك الأهلى

المسابقة: بطولة الدورى المصرى (الأسبوع الخامس)

الملعب: استاد القاهرة

نتيجة المباراة: هدف مقابل هدف

حكم المباراة: محمود عاشور

المساعد الأول: محمود أبو الرجال

المساعد الثاني: أحمد توفيق

الحكم الرابع: نادر قمر الدولة

حكام الـ VAR: محمد معروف، شهاب راشد.

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة: محمود عاشور

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: فى مباراة من المباريات صعبة المستوى تمكن فيها محمود عاشور من السيطرة على أحداث وسير المباراة بشكل جيد وكانت أهم الأحداث كالتالي:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 67 ركلة جزاء لصالح الزمالك نتيجة لمس الكرة باليد من مدافع البنك الأهلى والحكم يشير باستمرار اللعب ولكن الـVAR يتدخل بالقرار والحكم يحتسب ركلة جزاء صحيحة نتيجة المخالفة.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة طوال شوطى المباراة اتسمت بوجود عنصرى اللياقة البدنية والسرعة وتنوع فى أسلوب الجرى واستخدام السرعات القصيرة.

عنصر العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم أحمد ياسر لاعب البنك الأهلى للتهور فى الدقيقة 75 بتقدير صحيح.

المساعد الأول: أشار على حالة تسلل فى الدقيقة 63 بتقدير صحيح.

المساعد الثانى: تحركات ممتازة خصوصا فى الدقائق 36, 68 وتعاون فى الدقيقة 65 باحتساب مخالفة لصالح نادى الزمالك بتقدير صحيح.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام VAR: كان له دور إيجابى فى لقطة احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك.