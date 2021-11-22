شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يفوز برئاسة النادي المصري القاهري بالتزكية للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي العملية الانتخابية للنادي المصري القاهري، فوز النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النادي بالتزكية للمرة الثانية على التوالي.

وبعد إعلان فوز النائب تيسير مطر بالتزكية عمت الفرحة أرجاء النادى وقامت عضوات بالزغاريد، فيما التف عدد كبير من شباب النادى حول النائب تيسير مطر مرددين هتافات "بنحبك يا تيسير"، كما حرصوا على التقاط الصور معه.

وأنعقدت الجمعية العمومية اليوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحاً حتي السابعة مساءاً، وتنافس قرابة 25 مرشحا لانتخاب 7 أعضاء منهم نائب رئيس النادى وأمين صندوق و5 اعضاء فوق السن وعضو تحت السن.

ووصف أعضاء النادي العملية الانتخابية بأنها إنتخابات لم يسبق لها مثيل في تاريخ النادى المصرى القاهرى، حيث شهدت حضور عدد غير مسبوق وقد سادت الروح الطيبه جموع المرشحين بعد إعلان نتيجة الفرز.