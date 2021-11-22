شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاثنين 22 / 11 / 2021 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الاثنين 22/ 11 / 2021، 4 مباريات فى إطار مباريات الأسبوع الخامس من بطولة الدورى المصرى، وتم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية بعد غرق الملعب بالمياه.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الاثنين 22/ 11 / 2021 فى الدورى المصرى كالتالى..بيراميدز 3 /0 إيسترن كومبانى

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما وسهلا على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى، أحرز أهداف بيراميدز كل من على جبر فى الدقيقة 36 وعبد الله السعيد فى الدقيقة 47 وإبراهيم عادل فى الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 فى المركز الثانى، بينما يتجمد رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة صفر فى نهاية جدول الترتيب.

حقق فريق الكرة بالنادى الأهلى فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى، محمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول فيما سجل عبده يحيى للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ فى مرمى الأهلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلى قمة الدورى، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل فى المركز الرابع.

فرط فريق الزمالك في نقطتين ثمينتين بالتعادل المثير أمام البنك الأهلى، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف التقدم محمد هلال هداف البنك الأهلى بالدوري في الدقيقة 16، وتعادل أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد، وتعادل في آخر، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ستة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التثامن برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها، وتعادل في مباراة أخرى، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

حقق فريق المصرى البورسعيدى أول فوز له بمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، على حساب الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم بينهما ضمن الجولة الخامسة.

سجل أهداف المصرى كل من: حسن على وعمرو مرعى وأحمد حمودى فى الدقائق 55 و72 و88 من عمر المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدورى العام.