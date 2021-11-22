شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على يتقدم للمصرى أمام الجونة فى الدقيقة 55 من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المصرى على نظيره الجونة فى الدقيقة 55 عن طريقة حسن على، من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الصباحى للفريق البورسعيدى.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى البورسعيدى والجونة المقامة حاليا بين الفريقين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى بالتعادل السلبى.

وألغى الحكم محمد الصباحى هدفا للنادى المصرى سجله محمد عنتر فى الدقيقة 33 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وحصل أسامة الجزار وايزى ايميكا على إنذارين فى الدقيقتين 36 و43، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ويضم تشكيل الجونة كلا من: في حراسة المرمى إسلام طارق ، وخط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد عبدالجواد، وخط الوسط: أحمد عامر، نور السيد، أحمد سالم صافي ، وخط الهجوم: إسلام عبدالنعيم، حسام ايفونا، كريم طارق.

بينما يضم تشكيل المصرى كلا من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وعمرو موسى وأحمد علاء وأسامة الجزار وأحمد شديد قناوى وايزى ايميكا والياس الجلاصى وحسن على ومحمد عنتر ومحمد جريندو وعمرو مرعى.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 4، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 4 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات تعادل فيهم جميعاً وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلها.