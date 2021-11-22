شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع نقطة فى رصيد البنك الأهلى بعد تعادل مثير بالدورى 1 - 1..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط فريق الزمالك في نقطتين ثمينتين بالتعادل المثير أمام البنك الأهلى، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف التقدم محمد هلال هداف البنك الأهلى بالدوري في الدقيقة 16، وتعادل أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد، وتعادل في آخر، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ستة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التثامن برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها، وتعادل في مباراة أخرى، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الزمالك مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد ، ورباعي خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمد عبد الغني محمد عبد الشافي، وفي الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، وفي الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد محمد عبد الله.. واستبعد الجهاز الفني عمر السعيد لاعب الفريق من القائمة بعد استدعاء سيد محمد عبد الله.

وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، والبراعي محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح واسامة ابراهيم في خط الدفاع، وكلا من محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد هلال ومحمد بسيوني واسحاق يعقوبو في خط الوسط، وأسامة فيصل رأس حربة .

وتواجد علي مقاعد البدلاء: "أحمد السعدني، وأمير مدحت ومحمود قاعود واحمد ياسر ومحمود سيد ومحمد مصطفي ميدو و موسي دياوارا ومحمد حامد وأحمد سعيد" .

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية للغاية بين الفريقين، وكاد محمد هلال يسجل هدف البنك الأهلى الأول، بعدما هدد مرمى الزمالك برأسية

عاد الزمالك للسيطرة على زمام الأمور مرة جديدة، ولكن دفاعات خالد جلال المحكمة حرمت الفريق الأبيض من الوصول لمرى البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 16 من زمن اللقاء، نجح محمد هلال من اطلاق كرة قوية برأسه على يمين محمد عواد سكنت شباك الفريق الأبيض دون أ، يحرك لها حارس الزمالك ساكنًا.

انحصر اللعب بعد ذلك في وسط الملعب وحاول الزمالك العودة مرة أخرى للتحكم في زمام الأمور، لكن الكثافة الهجومية للبنك حرمت الفريق الأبيض من الويادة الهجومية بكل خطوطه.

وفي الدقيقة 34 جاءت محاولة هجومية جديدة للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق مصطفى فتحي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها يوسف أوباما برأسية ضعيفة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود الزنفلي. حأول الزمالك مرة أخرى من ركنية على يمين مرمى البنك الأهلي، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها محمد عبد الغني وحيدا دون أي رقابة دفاعية من أمام المرمى برأسية ضعيفة وضعت الكرة سهلة في أحضان الحارس محمود الزنفلي. الشوط الثاني الشوط الثاني في الشوط الثاني استمرت محاولات الفريق الأبيض، وجاءت محاولة هجومية خطيرة للزمالك بعد مجهود فردي مميز من أحمد سيد زيزو على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها يوسف أوباما الخالي تماما من الرقابة الدفاعية أمام المرمى برأسية سيئة مرت أعلى العارضة العلوية دون خطورة على الحارس محمود الزنفلي. ودفع كارتيرون بأول أوراقه الرابحة بنزول أيمن حفني بدلا من إمام عاشور بحثا عن زيادة هجومية لادارك التعادل، وجاء التبديل في الدقيقة 65 من زمن اللقاء. طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعدمل لمست الكرة في يد إسحاق يعقوبو في منطقة جزاء لبنك الأهلى، وبالعودة للفار تم احتساب الحكم محمود عاشور الكرة ضربة جزاء. ونجح زيزو في ترجمة ضربة الجزاء لهدف التعادل للفريق الأبيض في الدقيقة 70 من زمن المباراة، لتشتعل المباراة بين الفريقين، بحثا عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 84 أضاع الزمالك انفرادا تاما بمرمى البنك الأهلي، حينما استفاد زيزو من انطلاقة بالجبهة اليمنى ومرر كرة سهلة لمصطفى فتحي لكنه وضعها بجوار المرمى.





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