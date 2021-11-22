شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتدرب بالصالة المغطاة استعدادا للأهلى بعد إلغاء مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى، فنادق الإقامة وتوجه إلى مقر النادى بسموحة عقب إلغاء مباراة طلائع الجيش بالأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى.

وتسبب سوء الأحوال الجوية إلى غرق استاد الإسكندرية بالمياه، الأمر الذى جعل محمود البنا حكم المباراة يصدر قرارا بإلغاء المباراة، نظرا لكمية الأمطار الغزيرة.

وواصل فريق سموحة التدريبات داخل الصالة المغطاة في النادى، استعدادا لمواجهة الأهلى الخميس المقبل، على ملعب الأهلى والسلام، في إطار الأسبوع السادس من بطولة الدورى.

وكشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش التى كان مقررًا لها الثالثة عصر اليوم بسبب الأجواء المناخية الموجودة فى الإسكندرية بعد هطول الأمطار بكثافة فجر اليوم، وصعوبة أرضية الملعب.

وقال عامر حسين لـ"الخليج 365"، إنه تم تأجيل سموحة والطلائع لموعد يحدد فيما بعد، لم نستقر عليه، وتم إخطار الناديين بذلك بسبب صعوبة الأجواء المناخية في أرض الملعب وصعوبة التنقل داخل الإسكندرية.