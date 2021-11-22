شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 22 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية، عمومية اتحاد الكرة تطالب بإبعاد اللجنة الثلاثية عن الإشراف على الانتخابات .

الأهلى يهزم غزل المحلة 2/3 بروح +90 ويعتلى قمة الدورى.. صور

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

عمومية اتحاد الكرة تطالب بإبعاد اللجنة الثلاثية عن الإشراف على الانتخابات

طالب أندية الجمعية العمومية من اتحاد الكرة وضع بند بإسناد الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة إلى لجنة الانضباط والاستئناف بتولى إدارة العملية الانتخابية بدلا من اللجنة الثلاثية.

إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر محمود البنا حكم مباراة سموحة وطلائع الجيش إلغاء المباراة التى كان مقررا إقامتها بعد قليل، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى لسوء الأحوال الجوية.

160 ألف دولار تعرقل مشاركة مصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال

تسببت الغرامة المالية الموقعة على مصر بعد أزمة إيقاف منتخب رفع الأثقال فى عرقلة مشاركة المنتخب المصرى فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأوزبكستان فى الفترة من 7 ديسمبر إلى 17 من نفس الشهر .

بيراميدز يقسو على إيسترن كومباني بثلاثية فى الجولة الخامسة بالدورى

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما وسهلا على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري، أحرز اهدف بيراميدز كل من على جبر فى الدقيقة 36 وعبد الله السعيد فى الدقيقة 47 وإبراهيم عادل فى الدقيقة 71 من عمر المباراة.