نادي الزمالك .. ما هو مصير كارتيرون بعد عودة مرتضى منصور؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قرر وزير الشباب والرياضة إعادة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن رئيس الزمالك، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارته .

ومن المنتظر أن يستلم مرتضى منصور مهمته اعتباراً من غد الثلاثاء عقب ساعات من تعادل الأبيض مع البنك الأهلي 1-1 وفقده نقطتين جديدتين في صراع الدوري الممتاز الذي يحمل لقبه.

موقف مرتضى من كاريترون؟

ويبقى السؤال الأهم بعد عودة مرتضى منصور هو موقفه من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الفريق بشكل مفاجىء العام الماضي قبل دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصف مرتضى منصور كارتيرون بـ "الهارب" عقب رحيله عن الزمالك ونشوب أزمة بين الجانبين ليرد الفرنسي وينتقد إدارة رئيس النادي الأبيض وتعامله مع المدربين.

وتحدث مرتضى منصور في نهاية الشهر الماضي في فيديو عقب حصوله على حكم القضاء الإداري عن علاقته بكارتيرون قائلا: "أنا اللي جايبه وهو اللي هرب، موجود وبدعمه، مفيش حد عاقل هييجي فريق واخد دوري بلاعيبتي وأقولهم شكرا، كل الدعم لكارتيرون وجهازه".

وعاد كارتيرون لتولي تدريب الزمالك في مارس الماضي بعد إيقاف مرتضى منصور ومجلسه ليتوج ببطولة الدوري الممتاز بعد غياب 5 مواسم .

وأعلن الزمالك في سبتمبر الماضي نجاح حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة التي أدارته في تجديد التعاقد مع المدرب لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأنتقد أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على قطاع الكرة قرار التجديد لكارتيرون قائلاً :"‏هو فيه كدة!! لجنة باقي لها شهر وتمشي تجدد لمدير فني ٣ سنين!!! طب افرض المجلس القادم بغض النظر مين شايف انه يمشيه لسوء النتائج او لعدم تحقيق بطولة النادي يلبسه ٣ سنين!! غلط كبير يا ريت ترجعوا في القرار ده خصوصاً أن عقده ساري لموسم قادم".