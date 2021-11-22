كارتيرون: التعادل ليس نهاية العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن التعادل مع البنك الأهلي ليس نهاية العالم.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة: "حزين من نتيجة المباراة، تلقينا هدف من خطأ شخصي لنا، التعادل ليس نهاية العالم وفقدان نقطتين ليست النهاية، صنعنا أكثر من فرصة محققة ولكن في النهاية سجلنا التعادل فقط".

وأضاف: "خروج سيف الدين الجزيري جاء بسبب قدرة الفريق على الهجوم بشكل أكبر في ظل فقدانه للكرة، وعدم وصول الكرة له في أوقات كثيرة وبالفعل تعادلنا عقب خروجه".

وتابع: "بداية المباراة كانت جيدة ولعبنا في وسط الملعب، وفي الشوط الثاني لعبنا على الأطراف ونجحنا في التعادل وصنعنا العديد من الفرص المحققة".

وأوضح: "الفترة الحالية صعبة، لم نؤد بأفضل شكل اليوم وكان ينقصنا أوراق هجومية مميزة مثل عمر السعيد ومحمود شيكابالا وأشرف بنشرقي".

وأكمل: "كنت أشعر أن الفريق قادر على التسجيل في الوقت الأخير، ولو كانت كرة مصطفى فتحي التي ارتطمت بالقائم سُجلت هدف كانت الأمور ستختلف".

وأتم كارتيرون قائلا: "سوف أطمئن على حالة زيزو بعد الإصابة، ولكن للأسف لم يستكمل للنهاية بسبب الإصابة".

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط، ليظل في المركز الثالث ويبتعد عن الأهلي المتصدر بفارق خمس نقاط، بينما أصبح رصيد البنك الأهلي سبع نقاط في المركز الثامن.