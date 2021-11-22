الفوز الأول.. المصري يهزم الجونة بثلاثية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز الأول في دوري we المصري هذا الموسم، على حساب الجونة، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وتقدم حسن علي بالهدف الأول لفريق المصري في الدريقة 55 من ركلة جزاء سجلها بنجاح.

وجاء الهدف الثاني للفريق البورسعيدي عن طريق اللاعب عمرو مرعي في الدقيقة 72، مستغلا تمريرة من اللاعب محمد عنتر، قبل أن يختتم أحمد حمودي الأهداف في الدقيقة 88.

وجاء هذا الفوز للمصري بعد 4 مباريات انتهت بالتعادل خلال الجولات الأربعة الماضية، أمام كل من غزل المحلة، سموحة، فيوتشر وبيراميدز.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر.