بالتخصص.. زيزو يواصل هوايته من علامة الجزاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

للمرة الخامسة وفي الجولة الخامسة للدوري، أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك خامس أهدافه في المسابقة من علامة الجزاء بعد زيارة شباك البنك الأهلي في المباراة المقامة على ملعب إستاد القاهرة.

واحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء للزمالك بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على إسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلي.

وتمكن الزمالك من إدراك التعادل عن طريف أحمد سيد زيزو بالتخصص من علامة الجزاء، حيث صوب الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى لشباك محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي، لتصبح النتيجة 1-1.

وبهذا الهدف، ينفرد أحمد سيد زيزو بصدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد خمسة أهداف من خمس ركلات جزاء على مدار أول خمس جولات من المسابقة المحلية، بواقع ركلة جزاء بكل مباراة.

ويتفوق زيزو في ترتيب هدافي الدوري على كل من التونسي علي معلول، مروان حمدي ومحمد هلال لاعبي الأهلي، سموحة والبنك الأهلي، الذين يحتلون الوصافة برصيد أربعة أهداف لكل منهم.