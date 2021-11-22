عبد الحفيظ: عدم مشاركة كهربا رؤية فنية.. وكل لاعب سيأتي دوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عدم مشاركة محمود كهربا خلال الفترة الماضية وجهة نظر من الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" عدم مشاركة كهربا رؤية فنية لموسيماني ولا احد يتدخل في قرارته".

وأضاف: "كل لاعب سيأتي دوره مع الفريق والمشوار لا يزال طويل والبطولات متعددة سواء محليا أو قاريًا".

وانتقل للحديث عن فوز الفريق أمام غزل المحلة في الوقت القاتل قائلا:" هذه كرة القدم لابد أن تلعب حتى أخر دقيقة، فوز مهم لابد أن تعمل حتى اخر ثانية وسنغلق تلك الصفحة ونستعد لما هو قادم أمام فريق سموحة".

وأتم تصريحاته:" أتينا إلى المحلة ونعلم جيدا أننا سنواجه فريق قوي ويملك مدرب مميز، قبل اللقاء معنا تلقت شباكهم3 اهداف فقط، والمباراة في النهاية ذهبت في اتجاهنا بشكل جيد".

وحقق النادي الأهلي فوزًا قاتلًا على حساب مٌضيفه غزل المحلة، بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وبهذه النتيجة يكون رصيد الأهلي قد ارتفع إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند ثمان نقاط في المركز الرابع.

ويعد هذا الفوز هو الأول للأهلي على غزل المحلة في ملعبه خلال مباراة اكتملت حتى نهايتها منذ 13 عامًا، عندما تفوق بهدف نظيف عام 2008 بهدف سجله أمادو فلافيو.