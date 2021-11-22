مدرب المحلة: نستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عودة، المدير الفني لغزل المحلة، أن فريقه يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة الأهلي، مشيرا إلى أنه قام بالمجازفة من خلال إجراء العديد من التغييرات وبينها عبدالرحمن عاطف "أجويرو".

وكان غزل المحلة قريبا من تحقيق التعادل على ملعبه أمام الأهلي لكن المارد الأحمر خطف فوزا قاتلا بنتيجة (3-2) ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عودة، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "واجهنا فريقا كبيرا بطلا، كان هناك صعوبات في الشوط الثاني أمام الأهلي، جازفت بإجراء عدد من التغييرات ودفعت بأجويرو عشان ربنا يكرمنا".

وأضاف: "متأكد أننا نستحق ضربة جزاء لعبده يحيى في الشوط الأول أمام الأهلي، كل ما أطلبه هو الحصول على حقي وكان يحب مشاهدة الحالة أكثر من مرة، لكن لو في حتة تانية هتتحسب".

وأتم المدير الفني للمحلة قائلا: "تعرضت لظلم تحكيمي كبير منذ عامين مع المقاولون العرب، وما صدقت أن تقنية الفيديو موجودة، وكان يجب على حكام الفار تنبيه حكم الساحة محمد الحنفي".