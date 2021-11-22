ثلاثي الدوري المصري وأزارو.. المغرب يعلن قائمته لكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الرديف المغربي، قائمة الفريق الذي يستعد لخوض منافسات كأس العرب بداية من 30 نوفمبر الجاري في قطر.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد المغربي، فإن قائمة منتخب الرديف المشارك في البطولة شهدت تواجد لاعبين من أندية محلية وعربية فقط.

وشهدت القائمة تواجد بدر بانون مدافع الأهلي ووليد الكرتي لاعب بيراميدز، إلى جانب أشرف بنشرقي جناح الزمالك.

كما يتواجد وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي في القائمة لقيادة الخط الهجومي للفريق.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن منتخبات المجموعة الثالثة في كأس العرب إلى جانب السعودية، الأردن وفلسطين.

وضمت قائمة رديف المغرب كلًا من: محمد الناهيري "الرجاء"، يحيى جبران "الوداد"، وليد الكرتي "بيراميدز"، إسماعيل الحداد "الخور"، سفيان رحيمي "العين"، أنس الزنيتي "الرجاء"، بدر بانون "الأهلي"، سفيان بوفتيني "الأهلي القطري"، كريم البركاوي "الرائد"، محمد أمسيف "الفتح"، محمد بامعمر "اتحاد طنجة"، أشرف داري "الوداد"، حمزة الموساوي "نهضة بركان"، عبد الإله الحافيظي "الرجاء"، أشرف بنشرقي "الزمالك"، وليد أزارو "الاتفاق"، أيوب العملود "الوداد"، أيمن الحسوني "الوداد"، عبد العالي المحمدي "أبها"، محمد الشيبي "الجيش الملكي"، مروان سعدان "الفتح"، محمد فوزير "الرائد"، إدريس فتوحي "السيلية".