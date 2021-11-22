عبد الحفيظ يكشف لمصراوي حجم إصابة حسام حسن ومعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن حجم إصابة لاعب الفريق حسام حسن، والذي دخل كبديل أمام غزل المحلة ليخرج بعدها مصابًا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي:" إصابة حسام حسن عبارة عن كدمة في الجزء الخارجي من الركبة".

ودخل حسام حسن في الدقيقة 72 من زمن المباراة بدلا من اللاعب محمد شريف، لكنه تعرض للإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب غزل المحلة، ليقرر مدرب الأهلي إخراجه في الدقيقة 78 والدفاع بلويس ميكيسوني بدلا منه.

وأوضح، أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق يعاني من إصابة في العضلة الضامة وأكمل المباراة أمام غزل المحلة مصابًا.

وسجل علي معلول هدف الفوز للأهلي أمام غزل المحلة في الوقت القاتل من المباراة بعد تسديد ركلة حرة مباشرة بنجاح.

وأشار عبدالحفيظ أن معلول وحسام حسن سيخضعان للأشعة خلال الساعات المقبلة، للوقوف على حجم اصابتهما.

وحقق النادي الأهلي فوزًا قاتلًا على حساب مٌضيفه غزل المحلة، بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وبهذه النتيجة يكون رصيد الأهلي قد ارتفع إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند ثمان نقاط في المركز الرابع.

ويعد هذا الفوز هو الأول للأهلي على غزل المحلة في ملعبه خلال مباراة اكتملت حتى نهايتها منذ 13 عامًا، عندما تفوق بهدف نظيف عام 2008 بهدف سجله أمادو فلافيو.