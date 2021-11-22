يترقب جمهور كرة القدم السعودية والعربية نتيجة مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري ابطال اسيا 2021، المقرر إقامتها على ملعب الملك فهد في مدينة الرياض السعودية يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.

تنطلق مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على ملعب الملك فهد الدولي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 18:00 بتوقيت مصر.

وسيكون معلق مباراة الهلال وبوهانغ ستيلرز على القناة الصوتية الأولى لمجموعة قنوات شركة الرياضة السعودية SSC7 «فهد العتيبي»، كما تم تعيين عيسى الحربين كمعلق على القناة الصوتية الثانية لنفس الشبكة، وستقوم القناة الرابعة الرياضية العراقية المفتوحة على النايل سات بنقل أحداث المباراة.

وقال حارس مرمى الهلال «عبد الله المعيوف» في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء بعدة ساعات «نحن متحمسون للعب النهائي واستعداداتنا تسير بشكل جيد، نتطلع لتحقيق اللقب وإسعاد الجمهور الغالي. يجب أن نلعب بتركيز عالٍ ونحن نحترم فريق بوهانج ستيلرز الذي يلعب بقوة. نسعى لتقديم صورة رائعة للوطن».

وكان فريق الهلال تُوج بلقب دوري ابطال اسيا عام 2019 حين هزم أوراوا ريدز الياباني في المباراة النهائية التي لعُبت لآخر مرة بنظام الذهاب والإياب.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير نظام نهائي البطولة ليكون من مباراة واحدة بسبب جائحة فيروس كورونا عام 2020، قبل أن يعتمد القرار بشكل نهائي ليستمر في نسخة 2021.

جدير بالذكر ترشح الهلال إلى نهائي دوري ابطال اسيا بعد فوزه على مواطنه «النصر» في الدور نصف النهائي، والشيء نفسه فعله فريق بوهانج ستيلرز عندما أطاح بمواطنه أولسان هيونداي.

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الهلال – بوهانج ستيلرز

ملعب الملك فهد (الرياض- السعودية)

نهائي دوري ابطال اسيا 2021

تنطلق الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش.