نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي في الدوري المصري..خالد جلال يخطف نقطة ثمينة

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2021/2022، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، والتي استضافها ستاد القاهرة الدولي.

خطف نادي البنك الاهلي بقيادة مدربه “خالد جلال” نقطة ثمينة من مضيفه الزمالك بعدما تعادلا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى النقطة 10 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثاني، وبفارق 5 نقاط كاملة عن المتصدر الاهلي، في المقابل رفع البنك الاهلي رصيده الى النقطة 7 في المركز التاسع.

انتهت نتيجة الشوط بتقدم الضيوف البنك الاهلي بهدف دون مقابل، جاء الهدف في الدقيقة 16 من هجمة مرتدة مثالية وصلت الى أسامة ابراهيم في الجهة اليمنى الذي لعب كرة عرضية مُتقنة على رأس محمد هلال الذي أسكنها في شباك محمد عواد.

بهذا الهدف رفع محمد هلال رصيده التهديفي في الدوري المصري الممتاز 2021-22 الى 4 اهداف ليتشارك صدارة الهدافين مع كلاً من “أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وعلي معلول لاعب الاهلي ، ومروان حمدي لاعب سموحة”.

وخلال الشوط الثاني استطاع الزمالك ان يتدارك هدف التعادل في الدقيقة 70 من ضربة جزاء، إنبرى لها “أحمد سيد زيزو” وسجلها بنجاح رافعاً رصيده الى 5 اهداف في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمود عاشور”.

ونقل بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الاهلي على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي بلال علام، كما بث عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت اف ام وموقع الخليج 365.