محمد صلاح ضمن القائمة المختصرة لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

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اختير مهاجم منتخب مصر و نجم نادي ليفربول محمد صلاح في القائمة المختصرة لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 للمرة الثانية في مسيرته.
وتمكن محمد صلاح في الجزء الثاني من موسم 2020/2021، من هز الشباك في 16 مناسبة بجميع المسابقات مع فريق يورجن كلوب.
وفي هذا الموسم، واصل عروضه القوية مع الريدز، حيث يتصدر حاليًا صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفًا بعد مرور 12 جولة.
كما حطم الفرعون المصري الرقم القياسي الذي سجله ديدييه دروجبا باعتباره اللاعب الأفريقي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي، ويتطلع إلى زيادة رصيده، والذي يبلغ الآن 108 أهداف.
بفضل هدفه ضد آرسنال في نهاية هذا الأسبوع، أصبح محمد صلاح أيضاً، صاحب المركز الخامس والعشرين كأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى الرغم من عدم فوزه بأي ألقاب مع ليفربول، إلا أن تألقه الفردي أكسبه مكانًا في قائمة المرشحين لجائزة FIFA لأفضل لاعب في العام.
وسيتنافس صلاح مع لاعبين آخرين على الجائزة المرموقة مثل كريم بنزيمة وجورجينيو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على سبيل المثال لا الحصر، كما أنه اللاعب الأفريقي و العربي الوحيد الذي وصل إلى القائمة.
بدأ التصويت العام على الجائزة وسيستمر حتى الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا في 10 ديسمبر 2021.
و سيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المتأهلين للتصفيات النهائية في أوائل يناير 2022، وسيتم الإعلان عن الفائز في 17 يناير.
إليكم القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم:
- كريم بنزيمة (فرنسا / ريال مدريد)
- كيفين دي بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي)
- كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس / مانشستر يونايتد)
- إيرلينج هالاند (النرويج / بوروسيا 09 دورتموند)
- جورجينيو (إيطاليا / تشيلسي)
- نجولو كانتي (فرنسا / تشيلسي)
- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا / بايرن ميونخ)
- كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)
- ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة / باريس سان جيرمان)
- نيمار (البرازيل / باريس سان جيرمان)
- محمد صلاح (مصر / ليفربول)
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